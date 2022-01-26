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Пять человек погибли при стрельбе на Сицилии

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Пять человек стали жертвами стрельбы в сицилийском городе Ликата. Об этом сообщает в среду, 26 января, итальянский новостной телеканал Rainews24.

Согласно предварительным данным, причиной инцидента стала семейная ссора. Мужчина в ходе конфликта достал огнестрельное оружие, после чего убил четверо человек.

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В результате стрельбы погибли брат, невестка и два племянника мужчины. Отмечается, что о случившемся сообщила супруга злоумышленника. Сам стрелявший совершил суицид.

На месте преступления в настоящий момент работают карабинеры, которые уведомили о произошедшем прокуратуру Агридженто.

Ранее, 8 января, на северо-востоке Москвы мужчина несколько раз ударил молотком несовершеннолетнего племянника, а после свел счеты с жизнью. По данным «Известий», 37-летний мужчина поужинал с семьей, после чего зашел в комнату к племяннику и несколько раз ударил мальчика молотком по голове. Ребенок убежал от нападавшего в ванную и запер за собой дверь. Злоумышленник после нападения на ребенка покончил с собой.

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