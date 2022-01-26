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Возбуждено дело после гибели шести граждан Таджикистана под Волгоградом

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Следственным отделом СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело после обнаружения шести тел граждан Таджикистана под Волгоградом. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе ведомстве.

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«По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СКР по области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, семеро уроженцев ближнего зарубежья прибыли в Волгоградскую область для осуществления работ по растениеводству. 26 января один из мужчин направился теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых, после чего вызвал скорую помощь.

Мужчина, который обнаружил тела, в настоящее время доставлен в медицинское учреждение.

Было установлено, что в помещении теплицы располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода, поступали в теплицу.

«В настоящее время следователями проводятся весь комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Волгоградской области шестеро граждан Таджикистана были найдены мертвыми ранее в этот день. Отмечалось, что смерть наступила в результате отравления выхлопными газами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как отмечает «Газета.Ru», инцидент произошел вблизи села Рахинка.

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