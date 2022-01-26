Возбуждено дело после гибели шести граждан Таджикистана под Волгоградом

Следственным отделом СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело после обнаружения шести тел граждан Таджикистана под Волгоградом. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе ведомстве.

«По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СКР по области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, семеро уроженцев ближнего зарубежья прибыли в Волгоградскую область для осуществления работ по растениеводству. 26 января один из мужчин направился теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых, после чего вызвал скорую помощь.

Мужчина, который обнаружил тела, в настоящее время доставлен в медицинское учреждение.

Было установлено, что в помещении теплицы располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода, поступали в теплицу.

«В настоящее время следователями проводятся весь комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Волгоградской области шестеро граждан Таджикистана были найдены мертвыми ранее в этот день. Отмечалось, что смерть наступила в результате отравления выхлопными газами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как отмечает «Газета.Ru», инцидент произошел вблизи села Рахинка.