Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе в Тверской области

В Нелидовском округе Тверской области в результате столкновения грузового автомобиля и «Газели» погиб человек, еще один получил травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла утром 26 января на 339-м км федеральной трассы М-9 «Балтия». Водитель «Газели», мужчина 1964 года рождения, получил различные травмы. Его состояние оценивается как тяжелое. Пассажир авто погиб на месте, пишут «Тверские ведомости».

Проезд по трассе был затруднен. Подробности случившегося устанавливаются.

24 января в Самарской области столкнулись легковой и грузовой автомобили. Пассажир легковушки 1997 года рождения скончался до приезда скорой помощи. Водитель госпитализирован.