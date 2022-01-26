СМИ сообщили о призыве властей Италии к бизнесу отказаться от видеоконференции с Путиным

Правительство Италии призвало руководство компаний страны отказаться от участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в формате видеоконференции и затронет вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Об этом 26 января сообщает агентство Bloomberg.

Поводом для бойкота видеоконференции агентство называет напряженную ситуацию вокруг Украины. Именно такую причину озвучил Bloomberg неназванный представитель итальянских властей.

По информации газеты La Repubblica, власти Италии предложили бизнесу некую альтернативу — либо полностью отменить конференцию с Путиным, либо хотя бы ограничить участие в ней для глав компаний, среди акционеров которых присутствует итальянское государство. Таким образом во встрече не примут участие Клаудио Дескальци из нефтегазовой Eni и Марко Альвера из Snam, которая работает в сфере инфраструктуры добычи и транспортировки газа.

В том числе на видеоконференции не будет посла Италии в России Джорджо Стараче.

Встреча представителей крупнейших итальянских компаний с президентом России должна состояться 26 января в формате видеоконференции. На ней планируется обсудить актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями. Отдельно будут затронуты вопросы взаимодействия в области промышленности, энергетики, финансов и природосберегающих технологий.