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СМИ сообщили о призыве властей Италии к бизнесу отказаться от видеоконференции с Путиным

Bloomberg: власти Италии призвали компании отказаться от видеоконференции с Путиным
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Правительство Италии призвало руководство компаний страны отказаться от участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в формате видеоконференции и затронет вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Об этом 26 января сообщает агентство Bloomberg.

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Поводом для бойкота видеоконференции агентство называет напряженную ситуацию вокруг Украины. Именно такую причину озвучил Bloomberg неназванный представитель итальянских властей.

По информации газеты La Repubblica, власти Италии предложили бизнесу некую альтернативу — либо полностью отменить конференцию с Путиным, либо хотя бы ограничить участие в ней для глав компаний, среди акционеров которых присутствует итальянское государство. Таким образом во встрече не примут участие Клаудио Дескальци из нефтегазовой Eni и Марко Альвера из Snam, которая работает в сфере инфраструктуры добычи и транспортировки газа.

В том числе на видеоконференции не будет посла Италии в России Джорджо Стараче.

Встреча представителей крупнейших итальянских компаний с президентом России должна состояться 26 января в формате видеоконференции. На ней планируется обсудить актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями. Отдельно будут затронуты вопросы взаимодействия в области промышленности, энергетики, финансов и природосберегающих технологий.

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