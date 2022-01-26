Два рыбака отравились газом в палатке на Цимлянском водохранилище

На берегу Цимлянского водохранилища нашли тела двух рыбаков из Ростова-на-Дону. Мужчины во время рыбалки пытались согреться в палатке и отравились угарным газом.

Инцидент произошел в Волгоградской области на льду акватории водохранилища. Погибли двое молодых мужчин в возрасте 23 и 24 лет.

Как выяснилось, для обогрева они использовали газовый баллон с подключенной газовой горелкой. Она была самодельной, что и привело к отравлению угарным газом, пишет RostovGazeta со ссылкой на материалы следствия.

Ранее в Волгоградской области найдены мертвыми шестеро граждан Таджикистана. Предположительно, они отравились выхлопными газами.