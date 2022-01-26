Стало известно о грубых нарушениях правил безопасности на «Листвяжной»

Причинами аварии на шахте «Листвяжная» могли стать грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. Об этом 26 января сообщил замначальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин в ходе круглого стола в Госдуме.

Комиссия ведомства по расследованию причин аварии на шахте закончит свою работу, предположительно, 15 февраля, отметил Никитин.

По его словам, в акте комиссии не будет «непреодолимых сил природы».

«Причины [аварии] я могу в общих чертах назвать. Это грубые нарушения правил безопасности, которые сегодня действуют. Это фальсификация работы системы аэрогазового контроля. Это отключение автоматической газовой защиты», — отметил он.

Также комиссия выявила нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании. В шахту проносились телефоны, использование которых под землей запрещено, добавил Никитин.

18 января сообщалось о намерении регуляторов обсудить вопрос о досрочном отзыве лицензии на недра у шахты «Листвяжная». Как отметили в Роснедрах, в ходе проверок выявлены случаи несоблюдения норм добычи угля на шахте.

3 января президент России Владимир Путин поручил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки, предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля. Он поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 человек были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

20 декабря «Известия» писали, что экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, сбежал из России в Монако.

29 декабря Кемеровский областной суд оставил под арестом президента холдинга «СДС», которому принадлежит шахта «Листвяжная», Михаила Федяева. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).