Политолог объяснил обозначение Харькова частью РФ в эфире CNN

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил, почему Харьков обозначили как часть России в прямом эфире американского телеканала CNN в сюжете о военных учениях РФ.

«Это свидетельствует о том, что для журналистов ведущего западного канала нет никакой разницы, о какой стране идет речь. И публика, зрители канала, точно так же мало знают об Украине, о России. Не могут на карте, как свидетельствуют опросы, показать местоположение Украины. И точно так же мало знают об Украине и американские политики», — пояснил политолог в беседе с RT в среду, 26 января.

Он добавил, что сейчас налицо ситуация, когда некомпетентные политики принимают опасные решения, а некомпетентные журналисты демонстрируют те или иные сюжеты с явными ошибками.

Эксперт отметил, что в результате проводимая в США политика, основанная на некомпетентных знания и сведениях, «чревата серьезными негативными последствиями».

«Харьков только что был в фокусе внимания благодаря (украинскому лидеру Владимиру. — Ред.) Зеленскому. Ладно, если бы это был небольшой украинский город... Но в данном случае буквально неделю назад Харьков попал в фокус внимания, потому что Зеленский нашёл коварный «план» России по захвату этого города», — заключил Шаповалов.

25 января телеканал CNN в ходе трансляции сюжета о военных учениях РФ в прямом эфире на 20 секунд обозначил Харьков как российский город. Материал прошел перед интервью с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, уточняет сайт aif.ru. В правом верхнем углу высвечивалась надпись «Харьков, Россия», которой телеканал обозначил, по его мнению, место проведения учений ВС РФ, отмечает телеканал «360». На видео были представлены танки и другая военная техника, а также установки разминирования местности, пишет сайт kp.ru.

Из ролика можно было ошибочно предположить, что армия России передвигается по территории Харьковской области, пишет НСН.

Ранее, 16 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции на тему якобы возможного вторжения на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.