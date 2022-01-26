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Бизнес Петербурга оценил готовность к пятой волне пандемии COVID-19

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Предприятия Петербурга готовятся к пятой волне пандемии коронавируса, вызванной распространением нового штамма «Омикрон». Нехватки кадров организации Северной столицы пока не наблюдают, пишет 26 января газета «Деловой Петербург».

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Как спрогнозировал коммерческий директор сервиса временных исполнителей GigAnt Евгений Коночкин, компании неизбежно столкнутся с проблемой дефицита работников.

«Все предприятия в сфере торговли и ретейла будут испытывать массовый недостаток персонала. Мы это уже проходили и в 2020-м, и в 2021 году, когда сотрудники массово уходили на больничные. В подобных случаях компаниям важно иметь «план Б», — отметил эксперт.

По его словам, выходом из подобной ситуации могут стать дополнительные смены штатных сотрудников, классический аутсорсинг или привлечение исполнителей на неполный рабочий режим.

Опрошенные изданием компании указали, что мобилизация ресурсов идет полным ходом, а многие процессы были отработаны еще в первую волну пандемии.

«Мы продолжаем практику, которую начали в первую волну пандемии, — внутри компании работают мобильные бригады сотрудников, которые в любой момент могут выйти в те магазины, где срочно требуется персонал, который выбыл по причине болезни», — рассказали в пресс–службе сети продовольственных магазинов «Магнит».

В пресс-службе сервиса «Самокат» рассказали о наличии IT–решений, позволяющих в случае форс-мажора выводить на линию больше курьеров.

Управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель уточнил, что ретейл и логистика традиционно больше всего страдают от нехватки кадров в период ухудшения эпидемиологической ситуации.

«В минувшем году в Петербурге эти сферы вошли в число самых быстрых по темпам прироста вакансий. В группе «Транспорт, логистика» количество объявлений о найме выросло на 92%, в продажах — на 106%. С очередным ростом заболеваемости спрос в этих сферах может еще возрасти. Но за предыдущие волны работодатели научились с этим жить», — резюмировал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Операция «О»: бизнес Петербурга готовится отразить пятую волну COVID».

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