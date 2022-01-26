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Японские ученые назвали срок сохранения «Омикрона» на коже человека

В Японии обнаружили, что «Омикрон» может сохраняться на коже дольше 21 часа
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Сотрудники Университета медицины префектуры Киото на западе Японии обнаружили, что «Омикрон»-штамм коронавируса может сохраняться на коже человека на протяжении 21,1 часа. Об этом сообщила в среду, 26 января, газета The Straits Times.

Специалисты обратили внимание на то, что «Омикрон» в целом может существовать на поверхности 193,5 часа. При этом данный вариант коронавируса и другие его виды погибают в течение 15 секунд после контакта с санитайзером на спиртовой основе, добавляет издание.

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Накануне замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила об опасности бессимптомных носителей «Омикрона». По ее словам, такое течение заболевания может встречаться у тех, кто прошел курс вакцинации против COVID-19 или переболел. Поэтому она рекомендовала по-прежнему соблюдать масочный режим всеми, независимо от того, болел ли человек, прошел ли вакцинацию или не имеет иммунной защиты перед этой инфекцией.

В тот же день врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что глаза можно промывать водой, и это одна из мер борьбы с распространением «Омикрона». Кроме того, она рекомендовала чаще проводить влажную уборку.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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