Протокол за хулиганство составили в отношении забравшегося на Крымский мост мужчины

Протокол за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства составили в отношении забравшегося на Крымский мост в Москве мужчины. Об этом в среду, 26 января, сообщает источник в правоохранительных органах ТАСС.

«Сейчас он задержан. Идет доследственная проверка», — заявил он.

Днем ранее мужчина в центре Москвы забрался на опору Крымского моста. В ответ на призыв спасателей спуститься с моста, он угрожал спрыгнуть вниз, а также размахивал руками. В итоге с помощью автолестницы его удалось спустить на набережную.

Мужчина оказался уроженцем Таджикистана.