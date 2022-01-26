Шкаф упал на ребенка в районной больнице в Татарстане

В городе Заинск в Татарстане в центральной районной больнице на ребенка упал шкаф в одной из палат. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждается.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Сразу же после случившегося в палату вызвали невролога и травматолога. Травм у мальчика не нашли. Это же подтвердил и осмотр в Нижнекамской детской больнице.

Администрация Заинской ЦРБ приняла решение прикрепить шкафы к стене при помощи механизмов. Сейчас все шкафы в детских палатах зафиксированы, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе республиканского минздрава.

Ранее сообщалось, что директор торгово-развлекательного центра в городе Можге в Удмуртии привлечен к уголовной ответственности за то, что двое детей на батуте на территории ТЦ получили травмы.