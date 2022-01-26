Больницу и поликлинику в Нижнем Тагиле объединят

В министерстве здравоохранения Свердловской области обсуждают идею объединения двух медицинских учреждений Нижнего Тагила — Демидовской горбольницы и поликлиники № 3. Сейчас они работают как самостоятельные юрлица.

Причины и сроки объединения пока не уточняются.

К поликлинике № 3 в настоящее время прикреплены 44 тыс. пациентов. В состав учреждения входят корпус с терапевтическим отделением и узкими специалистами и травмпункт. В поселке Серебрянка от поликлиники действует фельдшерско-акушерский пункт, пишет «ТагилСити.Ру».

Источник ИА «Все новости» сообщил, что в случае реорганизации медучреждений возможности пациентов увеличатся, они смогут получать помощь у большего числа врачей узкой направленности.

Что касается сокращений персонала, то медицинских работников увольнять не будут, но после оптимизации сократится административный и хозяйственный аппарат, экономическая и бухгалтерская службы.