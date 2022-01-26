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В МИД Австрии заявили о невозможности добиться стабильности в Европе без России

Глава МИД Австрии Шалленберг: стабильность в Европе невозможна без России
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Европа может жить в мире и безопасности только вместе с Россией. Об этом в среду, 26 января, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

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«Устойчивую стабильность и безопасность в Европе возможно обеспечить не вопреки России, а вместе с Россией. Можно сказать и обратное. Устойчивую стабильность и безопасность для России возможно обеспечить не вопреки Европе, а с Европой», — сказал дипломат в эфире телеканала ORF.

Он отметил, что в отношениях Европы и России нельзя отрицать географическую и политическую реальность, поскольку Россия — не только крупнейшее государство Европы, но и самый большой ее сосед.

В конце прошлой недели, 23 января, в интервью изданию Die Presse Шалленберг рассказал, что Евросоюз работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. По его словам, наступает «новая эра конфронтации», но сам он выступил против санкций в отношении проекта «Северный поток – 2», обратив внимание на зависимость Европы от российского газа.

В тот же день министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон применит серьезные экономические санкции против России не только в случае якобы возможного вторжения на Украину, но и при попытке привести к власти в Киеве пророссийских политиков. В частности, одной из крайних мер по «сдерживанию России» правительство Великобритании назвало отключение РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить нападение, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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