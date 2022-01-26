Прямой эфир
Общество
У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе
Армия
Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения
Армия
Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных
Мир
Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом
Экономика
В Берлине призвали исключить энергетику из антироссийских санкций
Общество
Депутат заксобрания Петербурга предложил разработать правила стрит-арта
Мир
Байден начал второй год у власти с падения рейтинга одобрения его работы
Общество
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за COVID-19
Наука
Ученые перечислили восемь эффективных препаратов против «Омикрона»
Мир
В Китае назвали иллюзией планы США ослабить роль РФ на энергорынке Европы

Налоговые поступления в бюджет Петербурга в 2021 году выросли на треть

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петербург в 2021 году перевыполнил план по поступлениям налогов в бюджет в 2021 году на 4,4%, собрав почти на треть больше, чем в 2020 году. Об этом 26 января сообщает газета «Деловой Петербург».

Ресурсное состояние: в России хотят отменить НДФЛ от сдачи вторсырья
Приведет ли мера к росту объемов переработки отходов

Согласно представленному на заседании городского правительства отчету комитета финансов, при запланированном объеме в 803 млрд рублей доходная часть составила 843 млрд.

«Ушедший год был отмечен значительным ростом доходов. Это означает, что у экономики города есть хороший потенциал», — сказал губернатор Александр Беглов.

Расчеты велись с учетом ноябрьской корректировки доходной части бюджета, после которой она была увеличена более чем на 150 млрд рублей.

Почти половину доходов бюджета обеспечивают жители Северной столицы. Суммарные поступления от НДФЛ по итогам 2021 года составили 44%. Отмечается, что основной прирост доходов обусловлен повышением окладов и выплат субсидий бюджетным работникам, в том числе сотрудникам медучреждений.

Кроме того, в 1,6 раза возросли сборы штрафов. Эта статья поступлений в 2021 году составила 6,2 млрд рублей, 0,7% от общего потока. Около трети дохода бюджета обеспечил налог на прибыль предприятий — 32%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Налоговые доходы петербургской казны выросли почти на треть».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022