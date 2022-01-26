Налоговые поступления в бюджет Петербурга в 2021 году выросли на треть

Петербург в 2021 году перевыполнил план по поступлениям налогов в бюджет в 2021 году на 4,4%, собрав почти на треть больше, чем в 2020 году. Об этом 26 января сообщает газета «Деловой Петербург».

Согласно представленному на заседании городского правительства отчету комитета финансов, при запланированном объеме в 803 млрд рублей доходная часть составила 843 млрд.

«Ушедший год был отмечен значительным ростом доходов. Это означает, что у экономики города есть хороший потенциал», — сказал губернатор Александр Беглов.

Расчеты велись с учетом ноябрьской корректировки доходной части бюджета, после которой она была увеличена более чем на 150 млрд рублей.

Почти половину доходов бюджета обеспечивают жители Северной столицы. Суммарные поступления от НДФЛ по итогам 2021 года составили 44%. Отмечается, что основной прирост доходов обусловлен повышением окладов и выплат субсидий бюджетным работникам, в том числе сотрудникам медучреждений.

Кроме того, в 1,6 раза возросли сборы штрафов. Эта статья поступлений в 2021 году составила 6,2 млрд рублей, 0,7% от общего потока. Около трети дохода бюджета обеспечил налог на прибыль предприятий — 32%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Налоговые доходы петербургской казны выросли почти на треть».