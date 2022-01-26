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Москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели

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Жителей Москвы просят отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели из-за роста числа случаев COVID-19. Об этом 26 января сообщается на сайте мэра столицы.

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Отмечается, что с учетом быстрого распространения штамма коронавируса «Омикрон» основная нагрузка ложится на амбулаторное звено.

«Именно поликлиники обеспечивают лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ. В связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено москвичей просят отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели. При этом прием пациентов с другими заболеваниями временно ограничат», — говорится в сообщении на сайте.

Граждане с симптомами ОРВИ могут записаться к дежурному врачу на портале mos.ru, на сайте emias.info или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Ранее в этот день сообщалось, что власти Москвы приняли решение закрыть на три недели плановую госпитализацию детей из-за роста заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних.

Изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также при других заболеваниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи.

25 января мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве доминирует штамм коронавируса «Омикрон», однако вариант «Дельта» продолжает действовать. Он уточнил, что за две недели нагрузка на стационарное звено системы здравоохранения в городе выросла на треть.

Также Собянин отметил, что за две недели в Москве количество случаев COVID-19 увеличилось в пять раз. По его словам, ситуация с вирусом в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию. Власти Москвы предполагают, что рост заболеваемости продлится в столице еще две недели.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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