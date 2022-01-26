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«Роснефть» ввела в эксплуатацию корпус Малой академии наук в Якутии

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«Роснефть» завершила строительство и ввела в эксплуатацию корпус Малой академии наук в селе Чапаево Хангаласского улуса. Как сообщается на сайте компании в среду, 26 января, строительство велось в рамках соглашения с республиканскими властями.

Центр по поддержке талантливых детей при академии наук открыт в рамках нацпроекта «Образование» и работает по модели образовательного центра «Сириус». В академии учатся дети как из крупных городов, так и из отдаленных районов Якутии. При этом после открытия построенного «Роснефтью» корпуса ожидается, что число учащихся вырастет в три раза — с 5 тыс. до 15 тыс. человек в год.

Площадь нового трехэтажного здания составила 7 тыс.кв. м. Оно состоит из двух смежных блоков — учебного на 150 мест и жилого на 100 мест, где дети смогут останавливаться во время образовательной смены. В Малой академии есть современные лаборатории, научно-образовательный центр по изучению криолитозоны, центр биотехнологии с лабораториями по геномике и изучению древних ДНК, IT-центр, коворкинг, актовый зал, библиотека с читальным залом, телестудия, спортивный и тренажерные залы.

Отмечается, что в Якутии функционирует дочернее предприятие «Роснефти» — «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». С 2017 по 2021 год оно оказало поддержку социально ориентированным проектам, направленным на улучшение качества жизни населения региона, на общую сумму более чем 1 млрд рублей.

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