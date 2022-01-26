Шестеро граждан Таджикистана найдены мертвыми в Волгоградской области

В Волгоградской области шестеро граждан Таджикистана найдены мертвыми, предположительно от отравления выхлопными газами. Об этом в среду, 26 января, сообщают в экстренных службах «РИА Новости».

«В Среднеахтубинском районе обнаружены тела шести рабочих фермерского хозяйства, все — граждане Таджикистана», — сказал он.

По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления выхлопными газами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

23 января четыре человека погибли от отравления угарным газом в Новокузнецке Кемеровской области. Трое отравившихся насмерть — дети. Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Люди отравились газом в частном жилом доме. По предварительным данным, причиной утечки угарного газа стала неисправность печного отопления.