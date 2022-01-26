Совфед одобрил закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%

Совфед одобрил закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%

2022-01-26 11:18:34

2022-01-26 11:18:34

2022-01-26 11:18:34

2022-01-26 11:18:34

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