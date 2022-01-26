Власти США хотят вернуть лидерство в сфере технологий

В США планируют вернуть технологическое лидерство. В палате представителей подготовили закон об инвестициях. Документ предполагает ассигнование десятков миллиардов долларов, передает телеканал «Известия». Средства хотят использовать в торговой войне с Китаем. Инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.