Парк «Зеленый остров» и площадь Лицкевича благоустроят в Омске

В 2022 году в Советском округе Омска приведут в порядок три общественных пространства — площадь возле ДК «Звездный», парк «Зеленый остров» и площадь Лицкевича. Также благоустройство коснется 18 микротерриторий.

По данным мэрии, заниматься ремонтными работами будет ООО «ЗавГор». Компания начнет работы в апреле. Как отмечает ИА «Город55», в Советском округе сделают четыре детские, две спортивные и восемь комплексных площадок. Также приведут в порядок территории по адресам: улица Красный Путь, 82а, и улица Полевая, 95, сквер СибНИИСХоз и хоккейную коробку возле школы № 95.

Набережную в Омске, которую называют самой длинной в Евразии, планируют построить к 2027 году. Она свяжет речной порт в центре города с Советским парком в Нефтяниках. Проект разработают в этом году. Набережная протяженностью 15 км пройдет через «Зеленый остров» и под мостом 60-летия ВЛКСМ. Предполагается, что на реализацию проекта может потребоваться порядка 25 млрд рублей.