В России за два года ликвидировали почти 30 партий

В России за два года было ликвидировано почти 30 политических партий. Об этом сообщили «Известиям» в Минюсте страны.

Так, в 2021 году ведомство приняло два решения о государственной регистрации создания партий. При этом в Минюсте добавили, что в прошлом году в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о ликвидации девяти политических сил.

«В 2020 году приняты решения о государственной регистрации четырех политических партий при создании, приняты решения о ликвидации 18 политических партий», — отметили в Министерстве юстиций РФ.

По состоянию на 24 января 2022 года в ЕГРЮЛ содержатся сведения о 32 политических силах. При этом на 1 января 2021 в реестре были данные о 39 партиях.

В 2021 году состоялись выборы в Госдуму, которые впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Итоговая явка составила 51,72%. В выборах приняли участие 56 484 685 избирателей.

Партия «Единая Россия» одержала победу, набрав 49,82% голосов. Так, ЕР получила в общей сложности 324 депутатских мандата. КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия — за правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.