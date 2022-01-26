Матвиенко заявила о планах Киева разрешить кризис в Донбассе силовым путем

Киев вынашивает планы решить проблему Донбасса силовым путем и организовать провокации, чтобы обвинить к них Россию. Об этом в среду, 26 января, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию», — сказала она в ходе открытия весенней сессии верхней палаты парламента.

По ее словам, Запад развязал против России «настоящую информационную войну», обвиняя ее в планах «напасть» на Украину, хотя под этим нет никаких оснований. Председатель СФ пояснила, что из эпохи «информации» мир перешел в эпоху «дезинформации», когда «зашкаливает истерия западных стран по обвинению России в агрессии».

Матвиенко также отметила, что Россия пока не получила адекватного ответа на предложенные гарантии безопасности, переговоры идут медленно и туго.

«На наши справедливые требования о гарантиях безопасности России, запрета расширения НАТО на восток, отказа от вступления в НАТО Украины и Грузии мы пока не получили адекватного письменного ответа», — сказала она.

24 января глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. По его словам, опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» — «Смерч» и «Ураган».

Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины заявил, что пришло время не только сдерживать, но и начать наступательные действия «в отстаивании национальных интересов страны».

24 декабря 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Она отметила, что обстановка на линии соприкосновения сторон в регионе продолжает деградировать.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.