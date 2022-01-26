В России выпустили 650-тысячную Lada Vesta

Российский завод «Lada Ижевск» выпустил 650-тысячный автомобиль Lada Vesta с момента начала производства этой модели в сентябре 2015 года. Об этом 26 января сообщает «Автостат».

Юбилейным стал универсал Lada Vesta SW Cross, окрашенный в белый цвет. Предприятие «Lada Ижевск» выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross.

По итогам 2021 года Lada Vesta стала самой продаваемой моделью на российском рынке. Всего в прошедшем году было продано 113 698 автомобилей, что на 6% больше, чем за 2020 год.

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» 19 января провели среди россиян опрос и узнали о самых ожидаемых автоновинках 2022 года.

Самой ожидаемой премьерой стал кроссовер Kia Sportage пятого поколения, продажи которого начнутся в первой половине 2022 года. Эту модель назвали 15% опрошенных.