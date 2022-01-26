Более 50 рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах

В московских аэропортах 26 января отменены или задержаны 54 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержаны 14 рейсов, шесть отменены. В Шереметьево 10 самолетов не прибудут вовремя, 19 отменили вовсе. В Домодедово задержаны пять рейсов.

Проблем с авиасообщением не наблюдается в аэропорту Жуковский.

По предварительным данным, причиной задержки или отмены рейсов является сильный снегопад.

Ранее «Известия» сообщали, что в столичном регионе в среду ожидаются облачная погода и небольшой снег. В ночь на 26 января в столице прогнозировался снегопад.

Также в Москве и Московской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до утра четверга.