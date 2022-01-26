Режим антитеррористической операции отменен во всех регионах Казахстана

С 26 января режим антитеррористической операции в Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Жамбылской областях отменяется. Об этом 25 января заявила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00:00 часов 26 января (21:00 25 января мск) 2022 года действия режима антитеррористической операции и критического, красного, уровня террористической опасности в Алма-Атинской, Жамбылской областях и Алма-Ате. С этого же времени в указанных регионах устанавливается высокий, оранжевый, уровень террористической опасности», — говорится в сообщении.

Ранее режим антитеррористической операции сохранялся только в этих трех регионах Казахстана.

«Сохраняется действие высокого, оранжевого, уровня террористической опасности в Нур-Султане и умеренного, желтого, уровня в Западно-Казахстанской области. С 00:00 часов 26 января в городе Балхаш Карагандинской области и Северо-Казахстанской области отменяется умеренный, желтый, уровень террористической опасности», — уточнили в КНБ.

В ведомстве добавили, что в условиях действующих ограничений продолжается проведение оперативных мероприятий по установлению организаторов и участников массовых беспорядков. С целью обнаружения оружия и взрывчатых веществ органам правопорядка разрешается осуществлять контроль за передвижением транспортных средств и производить их досмотр.

На следующий день, 26 января, «Газета.ру» сообщила, что в Турксибском районе Алма-Аты введен режим антитеррористической операции. Отмечалось, что пять участников нападений на госорганы уже задержаны.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 19 силовиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. На следующий день он сообщил, что миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.

Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.