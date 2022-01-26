Танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных

Танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных

2022-01-26 09:19:44

2022-01-26 09:19:44

2022-01-26 09:19:44

2022-01-26 09:19:44

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