В школе Ангарска произошел пожар из-за замыкания

В школе города Ангарска в Иркутской области произошел пожар. Об этом в среду, 26 января, говорится на сайте регионального управления МЧС.

Отмечается, что задымление в коридоре на втором этаже обнаружил сторож и сообщил об этом в пожарно-спасательную службу. К месту пожара были направлены восемь пожарных расчетов, в том числе автолестница. В течение пяти минут пожар на площади 4 кв. м был ликвидирован.

Пожар произошел на втором этаже в лаборантской кабинета физики, предварительно, из-за короткого замыкания включенного электроприбора.

«Оперативное реагирование на пожар и ликвидация возгорания на небольшой площади стали возможными благодаря правильным действиям школьного сторожа и сработавшей сигнализации», — говорится в сообщении.

Главным управлением МЧС России по Иркутской области будет инициирована внеплановая проверка объекта на предмет выполнения требований пожарной безопасности.

9 июля 2021 года загорелось здание школы в Ростовской области. Площадь возгорания составила 300 кв. м. В момент возгорания учебный процесс не осуществлялся, эвакуация не проводилась. Погибших и пострадавших нет. В ликвидации возгорания были задействованы 45 человек и 14 единиц техники.