Оперштаб разъяснил новые правила оформления карантина по COVID-19

Срок нахождения на карантине для контактировавших с больным COVID-19 сокращен с 14 дней до семи. Новые правила вступают в силу с 26 января и распространяются в том числе на тех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Таким образом, для них, независимо от даты истечения карантина, указанного в выданном постановлении Роспотребнадзора, он истекает через семь дней с даты выдачи. Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Если контактировавшему был оформлен больничный и дата открытия приходится на период с 15 по 21 января, его автоматическое закрытие произойдет 27 января. В случае оформления больничного после 21 января он будет закрыт на седьмой день.

В оперштабе напомнили, что больничный по карантину всегда закрывается дистанционно без похода в поликлинику или визита врача и автоматически направляется работодателю.

«Решение о сокращении карантина по контакту с заболевшим коронавирусом также распространяется на те классы школ и группы детских садов, в которых карантин установлен ранее и уже длится семь и более дней. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 26 или 27 января по решению школы. По инициативе родителей действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней», — добавили специалисты.

Постановление правительства РФ о снижении срока карантина по COVID-19 с 14 до 7 дней вступило в силу 25 января.

18 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила о сокращении срока карантина по коронавирусу в России с двух недель до одной. В этот же день в Госдуме объяснили причину сокращения сроков самоизоляции. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов отметил, что при заболевании уханьским штаммом COVID-19 срок инкубации был 14 дней. То есть с момента, когда вирус попал в организм и до его проявления, проходило две недели. А сейчас, по словам парламентария, инкубационный период заболевания «Омикроном» сократился до двух дней.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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