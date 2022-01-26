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В Москве в 3 раза увеличилось число желающих сдать бесплатный тест на COVID-19

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Число желающих сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в Москве увеличилось за неделю больше чем в три раза. Об этом в среду, 26 января, говорится на официальном сайте мэра столицы.

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В связи с большим потоком людей в часы пик семь пунктов экспресс-тестирования на коронавирус начали работу по новым адресам.

Так, пункты, расположенные в вестибюлях пяти станций метро («Тверская»/«Пушкинская», «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошевская», «Третьяковская») и на территории двух транспортно-пересадочных узлов («Нижегородская» и «Площадь Гагарина»), переезжают в офисы «Мои документы» и торговые центры. Теперь пройти тестирование можно будет в центрах госуслуг районов Головинский, Донской, Черемушки, а также в торгово-выставочном комплексе «Тишинка», ТЦ «Пятая Авеню», ТЦ «Атриум» и ТЦ «Универмаг «Московский».

Днем ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве доминирует штамм коронавируса «Омикрон», однако вариант «Дельта» продолжает действовать. Он уточнил, что за две недели нагрузка на стационарное звено системы здравоохранения в Москве выросла на треть.

Также Собянин отметил, что за две недели в Москве количество случаев COVID-19 увеличилось в пять раз. По его словам, ситуация с вирусом в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию. Власти Москвы предполагают, что рост заболеваемости продлится еще две недели.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на то, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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