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В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с COVID-19

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В России за сутки выявили 74 692 случая COVID-19, госпитализированы 12 226 человек. Об этом в среду, 26 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пиковая драма: когда «Омикрон» в России развернется по полной
Больше всего заражений в Москве, регионы повторяют динамику столицы спустя две-три недели

Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (19 856), Санкт-Петербурге (10 581) и Подмосковье (6709).

Выздоровели за сутки 28 197 человек. От последствий заболевания за 24 часа скончались 657 человек.

За всё время распространения коронавируса в России зарегистрированы 11 315 801 случай COVID-19, скончались от последствий заболевания 328 105 пациентов, выздоровели 10 099 937 человек.

Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за две недели в столице количество случаев COVID-19 увеличилось в пять раз. По его словам, ситуация с вирусом в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию. Власти Москвы предполагают, что рост заболеваемости продлится в столице еще две недели.

24 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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