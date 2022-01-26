Прямой эфир
Общество
У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе
Армия
Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения
Армия
Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных
Мир
Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом
Экономика
В Берлине призвали исключить энергетику из антироссийских санкций
Общество
Депутат заксобрания Петербурга предложил разработать правила стрит-арта
Мир
Байден начал второй год у власти с падения рейтинга одобрения его работы
Общество
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за COVID-19
Наука
Ученые перечислили восемь эффективных препаратов против «Омикрона»
Мир
В Китае назвали иллюзией планы США ослабить роль РФ на энергорынке Европы
Сюжет:

Ученые перечислили восемь эффективных препаратов против «Омикрона»

Cell Research: ученые назвали восемь эффективных препаратов против «Омикрона»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Кентского и Франкфуртского университетов назвали восемь наиболее эффективных для борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон» противовирусных препаратов. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Cell Research.

Лечебный курс: как справиться с «Омикроном»
Инфекционист Светлана Сметанина посоветовала пить по 2 л жидкости при первых признаках заболевания

Они изучили клеточные культуры нового штамма и пришли к выводу, что «Омикрон» чувствителен к ряду противовирусных средств, показавших свою эффективность в борьбе с предыдущими штаммами. Это EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), апротинин, камостат, нафамостат, рибавирин, ремдезивир, фавипиравир и PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида).

Кроме того, исследователи отметили, что «Омикрон» реже переносится в тяжелой форме. Это связано с тем, что данный штамм особенно чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках организма.

Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России при ухудшении самочувствия сразу обращаться к врачам, чтобы вовремя начать лечение. Как указал премьер-министр, не стоит рассчитывать на легкое течение заболевания.

По его словам, ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости. Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости наблюдается в 83 регионах страны.

19 января главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина дала рекомендации при проявлении первых признаков «Омикрона».

Специалист отметила, что при обнаружении вируса необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты. Для снижения неприятных ощущений при першении в горле можно использовать средства с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022