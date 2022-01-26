Ученые перечислили восемь эффективных препаратов против «Омикрона»

Ученые из Кентского и Франкфуртского университетов назвали восемь наиболее эффективных для борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон» противовирусных препаратов. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Cell Research.

Они изучили клеточные культуры нового штамма и пришли к выводу, что «Омикрон» чувствителен к ряду противовирусных средств, показавших свою эффективность в борьбе с предыдущими штаммами. Это EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), апротинин, камостат, нафамостат, рибавирин, ремдезивир, фавипиравир и PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида).

Кроме того, исследователи отметили, что «Омикрон» реже переносится в тяжелой форме. Это связано с тем, что данный штамм особенно чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках организма.

Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России при ухудшении самочувствия сразу обращаться к врачам, чтобы вовремя начать лечение. Как указал премьер-министр, не стоит рассчитывать на легкое течение заболевания.

По его словам, ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости. Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости наблюдается в 83 регионах страны.

19 января главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина дала рекомендации при проявлении первых признаков «Омикрона».

Специалист отметила, что при обнаружении вируса необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты. Для снижения неприятных ощущений при першении в горле можно использовать средства с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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