Постпредство РФ назвало США самым крупным должником в бюджеты ООН

США являются самым крупным должником в бюджет ООН, их задолженность составляет порядка $1 млрд. Об этом во вторник, 25 января, сообщается в комментарии постпредства РФ при всемирной организации на релиз США о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».

Российские дипломаты подчеркнули, что на фоне заявленных успехов американской делегации Соединенные Штаты остаются «самым крупным должником в бюджеты ООН».

«Несмотря на относительно упрочившееся финансовое положение организации, затягивание оплаты и масштабы задолженности США (как правило, порядка $1 млрд ежегодно) привносят немало трудностей в работу секретариата ООН по выполнению возложенных на него мандатов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в российском постпредстве указали на то, что Вашингтон своими ограничительными мерами затрудняет выплату взносов для ряда стран.

«Нелигитимные односторонние санкции в адрес ряда развивающихся государств создают препятствия для оплаты ими своих взносов в ООН и лишают их права голоса в Генассамблее», — говорится в документе.

Согласно статье 19 Устава ООН, любая страна может лишиться права голоса в Генассамблее, если ее задолженность по платежам равна или превышает сумму взноса за два последних полных года.

С 24 января Иран, Гвинея и Вануату смогли возобновить голосование в Геннассамблее ООН после погашения части долга по взносам во всемирную организацию.

В апреле 2021 года Россия внесла в регулярный бюджет ООН $86,5 млн.