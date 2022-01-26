Прямой эфир
Общество
У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе
Армия
Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения
Армия
Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных
Мир
Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом
Армия
Силы Северного флота приступили к учениям в Арктике
Общество
МВД РФ предложило дактилоскопировать претендующих на статус беженца
Общество
В России до 2024 года будет открыто еще около 140 центров онкопомощи
Спорт
Боксер Шульский рассказал о стратегии боя с Т-34 Эльбаевым
Армия
МРК «Наро-Фоминск» отправят на Балтфлот
Культура
Певица Тарья Турунен рассказала, почему детям не стоит участвовать в шоу «Голос»

Постпредство РФ назвало США самым крупным должником в бюджеты ООН

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США являются самым крупным должником в бюджет ООН, их задолженность составляет порядка $1 млрд. Об этом во вторник, 25 января, сообщается в комментарии постпредства РФ при всемирной организации на релиз США о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».

Непостоянство членов: СБ ООН оказался на пороге тяжелого кризиса
Будет ли модернизирован один из важнейших международных институтов

Российские дипломаты подчеркнули, что на фоне заявленных успехов американской делегации Соединенные Штаты остаются «самым крупным должником в бюджеты ООН».

«Несмотря на относительно упрочившееся финансовое положение организации, затягивание оплаты и масштабы задолженности США (как правило, порядка $1 млрд ежегодно) привносят немало трудностей в работу секретариата ООН по выполнению возложенных на него мандатов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в российском постпредстве указали на то, что Вашингтон своими ограничительными мерами затрудняет выплату взносов для ряда стран.

«Нелигитимные односторонние санкции в адрес ряда развивающихся государств создают препятствия для оплаты ими своих взносов в ООН и лишают их права голоса в Генассамблее», — говорится в документе.

Согласно статье 19 Устава ООН, любая страна может лишиться права голоса в Генассамблее, если ее задолженность по платежам равна или превышает сумму взноса за два последних полных года.

С 24 января Иран, Гвинея и Вануату смогли возобновить голосование в Геннассамблее ООН после погашения части долга по взносам во всемирную организацию.

В апреле 2021 года Россия внесла в регулярный бюджет ООН $86,5 млн.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022