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Появились подробности и видео с места гибели пары на юге Москвы

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Двое человек, обнаруженных мертвыми в запертой квартире дома на улице Кустанайской в Москве, оказались парой в гражданском браке. Они снимали квартиру и не привлекали к себе внимания соседей, выяснили «Известия» в среду, 26 января.

На место происшествия, где в присутствии арендодателя была вскрыта квартира, прибыли полицейские. Они опрашивают соседей и собственницу квартиры, осматривают жилье.

По рассказам соседей, пара вела себя нормально, жалоб на них не было. Девушка работала мастером по наращиванию ногтей. С хозяйкой квартиры они связывались 23 января для отправки показаний счетчиков.

На месте происшествия обнаружили бонг, из которого молодые люди, предположительно, курили, и белый пакетик с неизвестным веществом. Предположительно, пара употребляла наркотики. Об обнаружении двух мертвых людей в закрытой квартире стало известно ранее в этот день. На тот момент сообщалось, что одним из погибших является мужчина 1986 года рождения.

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