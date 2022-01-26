МИД Украины потребовал от президента Хорватии Милановича опровергнуть слова о членстве в НАТО

Министерство иностранных дел Украины потребовало от президента Хорватии Зорана Милановича извинений и опровержений слов о членстве Украины в НАТО и ситуации в стране. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Выражаем глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместность помощи Украине на фоне «российской агрессии». Подчеркиваем, что указанное особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа», — говорится в сообщении.

По мнению украинской стороны, президент Миланович продемонстрировал «пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь», которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость и в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. При этом «неблагодарность» назвали личной чертой Милановича, не распространяющейся на хорватский народ.

«МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем», — отметили в Киеве.

Президент Хорватии Зоран Миланович 25 января во время посещения предприятия Kraš заявил, что страна в случае конфликта России и Украины отзовет своих военных из сил НАТО в регионе. По словам политика, ему ничего не известно о конфликте на границе России и Украины. Североатлантический альянс наращивает присутствие, но Хорватия «тут ни при чем». Он также отметил, что Украине не место в НАТО, так как она остается одной из самых коррумпированных стран мира.

В этот же день Миланович был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». В качестве обоснования внесения в базу лидера Хорватии было указано, что он «антиукраинский пропагандист».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.