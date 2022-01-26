Прямой эфир
Наука
Японские ученые установили живучесть «Омикрона» на руках
Экономика
Компьютеры на российских процессорах появятся в магазинах
Мир
США уведомили Киев о содержании ответа РФ по гарантиям безопасности
Спорт
Новоселов дал обещание преподать урок Максу Топору
Общество
Суд обвинил адвоката Улюкаева в присвоении денег клиентов
Экономика
Экспатам хотят разрешить реже проходить медосмотры
Общество
МВД предложило четыре вида убежища на территории РФ для иностранцев
Происшествия
В Симферополе кассира авиакомпании обвинили в краже более 250 тыс. рублей
Общество
Более половины учеников пожаловались на холодную еду в школьных столовых
Культура
Певица Тарья Турунен рассказала, почему детям не стоит участвовать в шоу «Голос»

МИД Украины потребовал от президента Хорватии Милановича опровергнуть слова о членстве в НАТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Украины потребовало от президента Хорватии Зорана Милановича извинений и опровержений слов о членстве Украины в НАТО и ситуации в стране. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

На гребне войны: накроет ли Украину очередной волной расширения НАТО
Владимир Путин оценил вероятность вооруженного конфликта с соседним государством

«Выражаем глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместность помощи Украине на фоне «российской агрессии». Подчеркиваем, что указанное особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа», — говорится в сообщении.

По мнению украинской стороны, президент Миланович продемонстрировал «пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь», которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость и в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. При этом «неблагодарность» назвали личной чертой Милановича, не распространяющейся на хорватский народ.

«МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем», — отметили в Киеве.

Президент Хорватии Зоран Миланович 25 января во время посещения предприятия Kraš заявил, что страна в случае конфликта России и Украины отзовет своих военных из сил НАТО в регионе. По словам политика, ему ничего не известно о конфликте на границе России и Украины. Североатлантический альянс наращивает присутствие, но Хорватия «тут ни при чем». Он также отметил, что Украине не место в НАТО, так как она остается одной из самых коррумпированных стран мира.

В этот же день Миланович был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». В качестве обоснования внесения в базу лидера Хорватии было указано, что он «антиукраинский пропагандист».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022