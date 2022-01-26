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Боксер Шульский рассказал о стратегии боя с Т-34 Эльбаевым

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Мастер спорта по боксу и звезда кулачных боев Павел Шульский рассказал, как будет бороться с Даниялом (Т-34) Эльбаевым. Он назвал предстоящий бой одним из самых сложных в карьере.

«Первые атаки буду на себя его вытаскивать, выдергивать. Такая стратегия будет, скорее всего, а дальше посмотрим. Конечно, первый раунд я выйду посмотрю, что он сможет мне предложить, а потом будем выходить и работать. Если он сможет мой темп поддержать и в моем темпе рубиться, будет здорово. Ну а нет так нет», — сказал боксер 26 января в беседе с РЕН ТВ.

Шульский отметил, что такой соперник, как Т-34, в плане «желания идти вперед будет для него первым».

«Ну тем и хорошо, будет зрелищный бой. Соперник идет, не убегает, у нас не будет велосипеда: он будет идти вперед и я. Будем работать. Думаю, бой будет у нас все четыре раунда. На выносливость, у кого больше хватит сил. Рассчитываю на всю дистанцию — мы же работаем для людей, чтобы люди смотрели», — добавил он.

Бойцы встретятся на ринге 28 января в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», все поединки которого телеканал покажет в прямом эфире. Также в этот вечер сразятся Вячеслав Дацик и Зелемхан (Пулеметчик) Дукаев, Максим Новоселов и Максим (Топор) Щербаков.

Ранее, 24 января, Павел Шульский заявил о готовности на реванш с кенийским боксером Коллинсом Ойалом. Как сообщил на пресс-конференции в МИЦ «Известия» промоутер Владимир Хрюнов, Ойал сам попросил о реванше в письме.

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