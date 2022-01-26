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МРК «Наро-Фоминск» отправят на Балтфлот

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Балтийский флот ждет ракетное усиление. До конца года в его состав войдет новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М». В его арсенале — крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые «Оникс».

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Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, уже принято решение о включении нового МРК «Наро-Фоминск» в состав Балтийского флота. Для нового корабля уже сформирован экипаж, а на военно-морской базе в Балтийске для него подготовлена вся необходимая инфраструктура — в частности, построена и оборудована причальная зона.

По словам источников, пока корабль находится на верфи в Зеленодольске и будет спущен на воду в первом полугодии. Обычно корабли передают ВМФ накануне нового года, но «Наро-Фоминск» может стать исключением. Ожидается, что его сдадут флоту раньше намеченных сроков — осенью этого года. Технология изготовления МРК проекта 21631 отработана, и видимых причин задержки строительства «Наро-Фоминска» нет.

Сегодня у ВМФ есть девять «Буянов-М», которые входят в состав Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Еще три корабля проекта 21631 строятся.

Изначально «Буяны-М» разрабатывались для охраны и защиты прибрежной морской зоны, а также для действий на крупных реках и озерах. Но пуски «Калибров» из акваторий Каспийского и Средиземного морей по объектам террористов в Сирии продемонстрировали их возможности по нанесению сверхточных ракетных ударов на расстояние около 1,5 тыс. км.

Первые ракетные пуски «Буянов-М» осенью 2015 года стали мировой сенсацией. Для западных СМИ ударные возможности «малышей» стали неожиданностью.

В 2016 году «Буяны» вновь удивили западных «партнеров». Путешествие вокруг Европы из Балтийского в Средиземное море двух «Буянов-М» — «Серпухов» и «Зеленый дол» — наделало много шума. Представители европейских СМИ не ожидали увидеть у своих берегов носителей дальнобойных «Калибров».

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Путь на воду: МРК «Наро-Фоминск» отправят на Балтику

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