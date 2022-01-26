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МВД РФ предложило дактилоскопировать претендующих на статус беженца

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Министерство внутренних дел (МВД) России разработало законопроект, согласно которому иностранцам, претендующим на статус беженца, необходимо будет пройти дактилоскопирование, фотографирование и медицинское освидетельствование. Об этом в среду, 26 января, сообщает ТАСС.

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«Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, должны соблюдать условия в части прохождения обязательного медицинского освидетельствования, ‎а также обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования в порядке и в сроки, установленные федеральным законом», — говорится в проекте закона.

Еще одним условием станет личное посещение территориального органа МВД для подачи документов, удостоверяющих личность, и иных значимых для процедуры материалов. На период рассмотрения заявления о предоставлении убежища необходимо находиться в пределах того региона России, где было подано ходатайство.

Там же предполагается оформлять основания для сохранения, продления, утраты либо лишения статуса беженца. Если в указанный срок иностранный гражданин не явился, то при наличии уважительных причин статус может быть продлен на месяц.

В подготовленном МВД России законопроекте также говорится о четырех видах убежища на территории страны. Это статусы беженца, временной защиты, временного и политического убежища. Для получения каждого из них разработаны особые критерии.

С еще одной инициативой в отношении иностранцев в России выступило Минэкономразвития. Ведомство предложило сократить число медосмотров для иностранных топ-менеджеров. Им могут позволить проходить медицинское освидетельствование один раз во время срока действия разрешение на работу, а повторные обследования — не ранее, чем через три года.

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