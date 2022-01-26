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Экспатам хотят разрешить реже проходить медосмотры

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Иностранным топ-менеджерам могут дать возможность проходить медицинское освидетельствование один раз во время того срока, на который у них есть разрешение на работу, а повторные обследования — не ранее, чем через три года. С таким предложением выступило Минэкономразвития. Эту инициативу заинтересованные ведомства прорабатывают на площадке правительства, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства. Кроме того, ведомство подготовило законодательную инициативу, предусматривающую увеличение срока повторного медосвидетельствования для всех иностранных граждан до одного года, добавили в Минэкономразвития.

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«Мы заинтересованы в создании лучших условий для ведения бизнеса в России. И для нас важно соблюсти баланс между ограничительными мерами и интересами бизнеса», — сказал «Известиям» министр экономического развития Максим Решетников.

В конце прошлого года Минздрав опубликовал приказ, который установил порядок проведения медицинского освидетельствования для иностранцев, лиц без гражданства и членов их семей. В том числе требования касаются высококвалифицированных специалистов, среди которых есть топ-менеджеры российских компаний, системообразующих предприятий и так далее.

Новый приказ обязал всех иностранцев проходить медицинское освидетельствование в течение 30 дней после прибытия в РФ. Они должны сдать анализы на наличие или отсутствие в крови наркотиков и психотропных веществ, а также на ВИЧ-инфекцию и пройти другие исследования. Результаты необходимо лично представить в территориальный орган МВД, после чего пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Согласно приказу, такое медосвидетельствование необходимо проходить раз в три месяца.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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