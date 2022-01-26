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В Симферополе кассира авиакомпании обвинили в краже более 250 тыс. рублей

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Жительница Симферополя Дарья Федорова в среду, 26 января, рассказала «Известиям», что стала жертвой мошенничества со стороны бывшего кассира «Аэрофлота». Девушка обманным путем украла у женщины более 250 тыс. рублей.

«Мы с детьми ездили на танцевальный конкурс в Москву, и при покупке билетов в кассе «Аэрофлота» нас обманула кассир. Привезли ей деньги, потом, с ее слов, она всё забронировала, распечатала и отдала, но без чеков, подтверждающих факт оплаты. Когда мы приехали 4 января в аэропорт Симферополя, для нас стало потрясением, что из 34 билетов оплачены были только девять. Поэтому на месте нам пришлось срочно выкупить 25 билетов», — поделилась Федорова.

Как пояснила Дарья, кассир вплоть до дня вылета, когда всё обнаружилось, оставалась на связи, но 4 января ее телефон оказался отключен. Как только женщина вернулась в Симферополь, то обратилась в кассу «Аэрофлота», однако выяснилось, что якобы обманувшая ее кассир больше там не работает. В самой авиакомпании отметили, что девушка уволилась по личным причинам.

«У нас не осталось сомнений, что это мошенничество. Мы написали претензию в авиакомпанию, но ответа пока не получили. Надеемся, что наша проблема с возвратом денег будет как-то решена. Также написали заявление в полицию о мошенничестве. Лично наш коллектив пострадал на 251 тыс. рублей — это стоимость тех билетов, которые мы выкупали», — уточнила пострадавшая.

Спустя некоторое время Федоровой удалось дозвониться до оформлявшей ей билеты кассира Лейлы и обсудить сложившуюся ситуацию. По словам бывшего сотрудника авиакомпании, она в курсе проблем, возникших с билетами, и сейчас выясняет, почему так произошло. Лейла подчеркнула, что она точно регистрировала пассажиров, потому что без билетов это было бы невозможно.

«Я в курсе, что на регистрации сказали об отсутствии оплаты. Мне сейчас надо это всё выяснить, и потом я уже буду понимать, почему это произошло», — отметила она.

В июле 2021 года эксперты проекта «Настоящийбилет.рф» заявили, что число мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов продолжает расти. Так, в апреле было выявлено около 100 мошеннических сайтов и профилей в соцсетях. В мае эта цифра почти удвоилась — 191 поддельный ресурс, а уже в июне их количество достигло 318.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, не стоит переходить по ссылкам из писем и сообщений. При оплате он посоветовал использовать отдельную виртуальную карту, чтобы минимизировать возможный ущерб от действий мошенников.

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