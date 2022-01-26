МВД предложило четыре вида убежища на территории РФ для иностранцев

Министерство внутренних дел (МВД) России разработало законопроект о четырех видах убежища на территории страны для иностранного гражданина: статусе беженца, временной защите, временном и политическом убежище. Критерии для присуждения каждого из них в среду, 26 января, представил ТАСС.

«Статус беженца в России предоставляется находящимся на территории РФ иностранным гражданам, которые в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений не могут пользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности», — говорится в тексте законопроекта.

Срок действия статуса беженца предоставляется до тех пор, пока сохранны обстоятельства, ставшие основаниями для его предоставления. При этом его можно продлевать при прохождении переучета.

Временное убежище сроком на один год планируют предоставлять иностранцам из гуманных соображений, при угрозе в стране гражданства стать жертвой пыток или иных жестоких и унижающих достоинство видов наказания, в том числе лишения жизни. Продлевать этот статус можно будет не более двух раз подряд. При получении иностранцем российского гражданства статус может быть продлен, но не более чем на пять лет со дня принятия решения о предоставлении временного убежища.

Политическое убежище предусмотрено для предоставления иностранному гражданину, который ищет защиту от преследования или реальной угрозы в своей стране за общественно-политическую деятельность и убеждения, не противоречащие Конституции РФ, нормам и принципам международного права.

Статус временной защиты иностранным гражданам предоставляется при соответствии критериям предоставления статуса беженца или временного убежища в случае их экстренного массового прибытия в Россию.

Полномочиями предоставлять или лишать статуса беженца, временного убежища и временной защиты планируется наделить территориальные органы МВД. Решение о предоставлении политического убежища, его утрате или лишении останется за президентом страны.

МВД России подготовило новый законопроект о введении института «временной защиты» как одного из видов убежища, в рамках которого информация о его предоставлении будет конфиденциальной. Под этим термином подразумевается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию страны.

Порядок предоставления и прекращения временной защиты, а также источники и порядок финансирования необходимых для этого расходов будет определять правительство страны аналогично действующим положениям федерального закона о беженцах.