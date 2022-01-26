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В ЦНИИ эпидемиологии оценили риск распространения гонконгского гриппа

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Ученые из США опубликовали предварительные данные исследования, согласно которым в северном полушарии увеличилось число случаев заражения вирусом гриппа, вызванным штаммом H3N2 (группы 3C.2a1b.2a2). Описанный в статье вариант гриппа может стать доминирующим и плохо нейтрализуется вакциной, указали американские специалисты.

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«После ослабления жестких противоэпидемических мер, направленных на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции, в странах северного полушария регистрируется циркуляция вирусов гриппа A(H3N2) субтипа гриппа А, исторически именуемого «гонконгский грипп», — подтвердила «Известиям» заведующая лабораторией молекулярной диагностики и эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

Все распространенные варианты гонконгского гриппа относятся к одной генетической группе и подгруппе, для которой эталонными штаммами (культура микроорганизма данного вида, которая имеет характерные физиологические, морфологические и биохимические свойства) ученые считают два: бангладешский (A/Bangladesh/4005/2020) и стокгольмский (A/Stockholm/5/2021).

В состав же вакцины для северного полушария на эпидемический сезон 2021-2022 годов ВОЗ рекомендовала включить комбоджийский штамм (A/Cambodia/e0826360/2020), относящийся к той же генетической группе, но другой подгруппе.

«То есть циркулирующие сейчас и вакцинный вирусы относятся к одной генетической группе, различаясь некоторыми мутациями, приводящими к замене аминокислот», — пояснила Светлана Яцышина.

Но такие различия между штаммами не считаются очень значимыми: титр антител к штамму падает не более чем в четыре раза. Это свидетельствует о том, что вакцины нынешнего сезона способны защитить от тяжелого течения гриппа, рассказали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вирусная инспекция: ученые предупредили о риске эпидемии гонконгского гриппа

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