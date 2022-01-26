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В запертой квартире на юге Москвы найдены тела двух человек

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Полиция в среду, 26 января, обнаружила на юге Москвы в запертой квартире тела двух человек.

По информации «Известий», тела обнаружили в районе Бирюлево в квартире по адресу: Кустанайская улица, дом 2, корпус 1. Дверь вскрыли сотрудники МЧС в присутствии арендодателя.

Одним из умерших является мужчина 1986 года. Полиция устанавливает причину смерти.

В декабре в здании МХАТ имени Горького в Москве было найдено тело 60-летнего мужчины. По некоторым данным, умерший оказался работником театра по пожарной безопасности. О причинах смерти не сообщалось.

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