Премьер Ирландии призвал граждан отказаться от поездок на Украину

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин во вторник, 25 января, во время выступления в парламенте призвал граждан страны избегать необязательных поездок на Украину в условиях сохраняющейся напряженности на российско-украинской границе. Об этом сообщил телеканал RTE.

По его словам, вблизи украинской границы в настоящее время сосредоточены «тысячи российских военнослужащих», и это вызывает беспокойство Дублина.

Мартин также отметил, что Ирландия «поддерживает дипломатическое решение» ситуации, основанное на «правилах международного порядка», «уважении территориальной целостности государств» и принципах демократии.

Глава правительства также подчеркнул, что запланированные в следующем месяце российские военные учения у побережья Ирландии нежелательны.

Накануне посол России в Дублине Юрий Филатов заявил, что у властей Ирландии нет никаких причин для беспокойства по поводу военно-морских учений ВМФ РФ в Атлантическом океане. Так дипломат прокомментировал заявление министра иностранных дел Ирландии Саймона Коувени о неприветствовании государством проведения российских учений в 240 км от ирландского побережья.

По словам главы российской дипмиссии, ситуация вокруг военно-морских учений «сильно раздута».

20 января стало известно, что в учениях ВМФ РФ в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов будет участвовать более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов. Кроме того, к учениям планируется привлечь около 10 тыс. военнослужащих. Ряд учений пройдет в морских акваториях, которые прилегают к территории России. Помимо Атлантического океана, учения будут проводиться в Тихом океане, Охотском, Северном и Средиземном морях.

25 января Канада решила отозвать семьи дипломатических работников с Украины на фоне «дестабилизирующей деятельности» в стране и вокруг нее.

Накануне МИД Украины сообщил, что власти Германии уведомили министерство иностранных дел о намерении эвакуировать часть дипломатического корпуса и работников немецкого посольства в Киеве.

23 января Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. Кроме того, Госдепартамент выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовали не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Эвакуация происходит якобы на фоне сохраняющейся угрозы нападения России на Украину. При этом подобные заявления со стороны Запада начали всё чаще звучать после требования Москвы остановить распространение НАТО на восток и убрать ракетные установки от границ РФ.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

При этом подобные заявления со стороны Запада начали всё чаще звучать после требования Москвы остановить распространение НАТО на восток и убрать ракетные установки от границ РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркивал, что к эскалации напряженности на Украине приводят действия Вашингтона и НАТО.