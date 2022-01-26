В Петербурге несовершеннолетним запретят посещать массовые мероприятия из-за COVID-19

Власти Санкт-Петербурга с 28 января по 13 февраля вводят новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они затронут детей и подростков до 18 лет, говорится в постановлении губернатора Александра Беглова, опубликованном во вторник, 25 января, на портале администрации города.

«Запрещается посещение несовершеннолетними зоопарков, музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий», — сказано в документе.

Также в постановлении указано, что запрещено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).

Накануне, 24 января, комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга заявил об увеличении случаев госпитализации детей с коронавирусной инфекцией. Если с 3 по 9 января были госпитализированы 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей.

Губернатор города Александр Беглов в этой связи заявил, что власти готовят более строгие санитарные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Ограничения из-за COVID-19 также ввели в Ленинградской области.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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