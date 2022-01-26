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Россиянин рассказал о ситуации в заснеженном аэропорту Стамбула

Россиянин рассказал о ситуации в заснеженном аэропорту Стамбула

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Работу аэропорта в Стамбуле парализовал сильный снегопад. Десятки туристов застряли в воздушной гавани, их размещают в отелях, но людей меньше не становится, рассказал «Известиям» Александр Образ, оказавшийся 25 января на месте событий.

«Когда мы приехали в отель, там привозили людей, которые сегодня должны были в 19:25 улетать, то есть там в разы больше людей. И я молчу про то количество людей, которые находятся в Green Zone. То есть мы находились в зоне регистрации, а там уже есть люди, которые ждут вылета. Я думаю, они будут в приоритете. Дай бог, утром улетим, такие у нас ожидания, но, судя по тому, что снег может еще идти, и как они его чистят, не факт, абсолютно», — рассказал он.

Александр добавил, что даже таксист по чистой дороге ехал со скоростью 30–40 км/ч, потому что жителей Стамбула пугает снег, и все они уверяют, что не приспособлены к такой погоде.

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«Куда бы мы ни заходили, все ребята моего возраста — лет 30–35 — говорили: «О, снег в Стамбуле! Это первый раз в моей жизни». Они говорят, что никогда не видели такого снега, такого не было ни разу вообще. Естественно, они не готовы. Там два трактора каких-то разгребают в аэропорту…» — добавил турист.

По его словам, аэропорт в Стамбуле огромный, но к такому формату осадков оказался совершенно не готов. В воздушной гавани среди пассажиров он видел американцев, африканцев, китайцев, киргизов, узбеков, индийцев и арабов.

«Видно, что это международный хаб, и он абсолютно парализован», — выразил сожаление Александр Образ.

О том, что происходило в аэропорту Стамбула во время сильного снегопада 25 января, рассказал «Известиям» еще один российский турист Дмитрий Миронов. По его словам, пассажирам выдали пледы и еду.

В авиакомпании «Победа» ранее заявили, что намерены вызволить своих клиентов из аэропорта Стамбул-Новый и доставить в отели. Там уточнили, что около 370 их пассажиров не могут вылететь из воздушной гавани Стамбул-Новый из-за погодных условий. По данным авиаперевозчика, как только пассажиры были доставлены в терминал, сотрудники авиакомпании сопроводили их в стерильную зону, предложили питание и нашли для них гостиницы.

Метель в Турции бушует с 21 января. В основном снегопады фиксируют на северо-западе страны. Сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул. Ранее во вторник власти города запретили жителям пользоваться личным транспортом, также была приостановлена работа местного аэропорта. На юге Турции, в Анталье, впервые за 29 лет выпал снег.

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