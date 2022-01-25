Первый в Удмуртии храм в честь святой Татианы Римской открылся в Ижевске. Божественную литургию в день памяти христианской мученицы, 25 января, возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Храм построили на улице Свердлова на месте ветхого здания бывшего диспансера. Отреставрированы два крыла здания, а его центральную часть перестроили в храм. Здание стало частью комплекса вместе с Духовно-просветительским центром Ижевской епархии, пишет ИА «Сусанин».

В Воткинске (Удмуртия) намерены реконструировать 200-летний Благовещенский собор. О сроках завершения работ рассказал ранее глава республики Александр Бречалов. «Планируем Рождество в 2023 году встретить в Благовещенском соборе Воткинска», — сказал он. Одной из главных задач реставраторов является сохранение уникальных исторических фресок.