Более 20 школ уходят на дистанционку в Рязани

Рязанская школа №39 перешла на дистанционку до 1 февраля из-за превышения уровня ОРВИ. Об этом сообщили в учебном заведении. С 26 января до 1 февраля (включительно» ученики 1-11 классов будут заниматься дистанционно, передает 62INFO.ru.

Ещё 11 школ временно приостанавливают учебный процесс, информирует пресс-служба мэрии Рязани.

С 26 января очно перестанут учиться школы №№9, 31, 70, 1, 49, 58, 60/61,72, 7, 68. Ранее сообщалось о закрытии гимназии №5 и школ №№69, 13, 15, 47, 56, 62, 67, 75, напоминает РИА «7 новостей».