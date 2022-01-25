Прямой эфир
Общество
Музей блокадной медицины откроется в Санкт-Петербурге 26 января
Экономика
Минсельхоз высказался о ценах на хлебобулочные изделия
Мир
Байден допустил введение санкций лично против Путина
Мир
Киев потребовал извинений от президента Хорватии за слова о членстве в НАТО
Мир
Макрон рассказал о темах переговоров с Путиным 28 января
Мир
Белый дом не согласился с оценкой Киева ситуации на востоке Украины
Мир
В ООН назвали ограничения на поездки из-за COVID-19 контрпродуктивными
Общество
В Петербурге введут ограничения по COVID-19 для несовершеннолетних
Мир
В ходе стычек у здания Верховной рады в Киеве пострадали 18 силовиков
Мир
НАТО рассматривает увеличение своего присутствия на востоке

Более 20 школ уходят на дистанционку в Рязани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рязанская школа №39 перешла на дистанционку до 1 февраля из-за превышения уровня ОРВИ. Об этом сообщили в учебном заведении. С 26 января до 1 февраля (включительно» ученики 1-11 классов будут заниматься дистанционно, передает 62INFO.ru.

Ещё 11 школ временно приостанавливают учебный процесс, информирует пресс-служба мэрии Рязани.

С 26 января очно перестанут учиться школы №№9, 31, 70, 1, 49, 58, 60/61,72, 7, 68. Ранее сообщалось о закрытии гимназии №5 и школ №№69, 13, 15, 47, 56, 62, 67, 75, напоминает РИА «7 новостей».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022