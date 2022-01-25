Беременных на Ставрополье призвали вакцинироваться от COVID-19

В Ставропольском крае беременных призвали сделать прививки против коронавируса, чтобы защитить свое здоровье. Об этом информирует в минздрав региона. Заведующая акушерским отделением городской больницы скорой помощи Ставрополя Кристина Волобуева рассказала, что привитые беременные переносят болезнь легче.

Она посоветовала женщинам в третьем семестре или тем, кто планирует беременность, пройти вакцинацию. Как напоминает NewsTracker, в конце 2021 года родильное отделение перепрофилировали под ковидный госпиталь.

Обязательное тестирование на наличие антигенов к коронавирусу на Ставрополье будут делать всем беременным два раза в месяц, сообщил ранее министр здравоохранения края Владимир Колесников. На эти цели потратят около 21 млн рублей. Такое решение принял глава региона Владимир Владимиров. Речь идет об иммунохроматографическом (ИХА) экспресс-исследовании.