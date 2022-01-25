Центр уличного баскетбола откроют в Ижевске

В Ижевске появится Центр уличного баскетбола. Как рассказал председатель федерации баскетбола «Удмуртия» Марат Зиятдинов, его откроют осенью на территории Дворца детского юношеского творчества. Заниматься здесь смогут все желающие в любое время года, передает udm-info.ru.

«В центр войдут три корта 3 на 3 м и площадка 5 на 5 м с зоной воркаута и трибунами. А многослойное акриловое покрытие позволит проводить соревнования любого уровня», — сообщили в мэрии.

В ноябре 2021 года на перекрестке улиц Чуйкова и Пражской в центре Волгограда открылся Центр уличного баскетбола. Церемонию посетил баскетболист Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола. Комплекс состоит из трех площадок для стритбола, классической баскетбольной арены, а также зоны для занятий воркаутом.