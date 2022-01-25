Институт пространственного планирования создали в Татарстане

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил создание Института пространственного планирования. Новое ведомство будет отвечать за орган, уполномоченный на ведение госинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также на разработку и актуализацию соответствующей документации.

Песошин поручил минстрою осуществлять функции и полномочия учредителя Института пространственного планирования. Министерство должно в течение 30 дней провести все необходимые организационные мероприятия, а ежегодно утверждать госзадание и план финансирования, пишет Inkazan.ru.

Президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно обращал внимание на необходимость комплексного развития территорий. В республике в ближайшие 10 лет планируется построить более 30 млн кв. м жилья.

«Вместе с тем интересы застройщиков зачастую не соотносятся со стратегическими планами развития территории. В результате внутри агломераций наблюдается перегрузка транспортной сети, нехватка инженерной, социальной инфраструктуры, разбалансированность рынка труда», – отмечал Минниханов.

По его словам, градостроительные вопросы должны жестко согласовываться, передает ИА «Татар-информ».